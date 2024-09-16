Президент Ирана заявил, что его страна не поставляет ракеты ни России, ни Йемену

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел первую после вступления в должность пресс-конференцию с участием иранских и иностранных журналистов. Отчет с пресс-конференции опубликовал сайт PressTV.ir.

Пезешкиан заявил, что Тегеран продолжает сотрудничество и торговлю с Москвой, но после его вступления в должность ракеты в Россию его страна не поставляла.

Он также отрицал поставку ракет Йемену. "Запад знает, что Иран не поставляет свои ракеты в Йемен", – сказал он. "Человеку требуется неделя, чтобы добраться до Йемена. Как доставить ракеты туда так, чтобы их никто не видел?". По его словам Йемен приобрел ракетные технологии у Ирана еще до войны в секторе Газы и наладил собственное производство ракет.

Пезешкиан также говорил о готовности своей администрации вести переговоры с Западом. "Тегеран готов вести переговоры с Западом, но никогда не поддастся давлению", – заявил он, добавив: "Мы ни с кем не конфликтуем".

Президент Ирана заявил, что западные державы препятствуют установлению мира в регионе, создавая экономические, культурные и этнические конфликты.