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Ближний Восток

Президент Ирана заявил, что его страна не поставляет ракеты ни России, ни Йемену

время публикации: 16 сентября 2024 г., 19:11 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 19:30
Президент Ирана Масуд Пезешкиан
AP Photo/Vahid Salemi

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел первую после вступления в должность пресс-конференцию с участием иранских и иностранных журналистов. Отчет с пресс-конференции опубликовал сайт PressTV.ir.

Пезешкиан заявил, что Тегеран продолжает сотрудничество и торговлю с Москвой, но после его вступления в должность ракеты в Россию его страна не поставляла.

Он также отрицал поставку ракет Йемену. "Запад знает, что Иран не поставляет свои ракеты в Йемен", – сказал он. "Человеку требуется неделя, чтобы добраться до Йемена. Как доставить ракеты туда так, чтобы их никто не видел?". По его словам Йемен приобрел ракетные технологии у Ирана еще до войны в секторе Газы и наладил собственное производство ракет.

Пезешкиан также говорил о готовности своей администрации вести переговоры с Западом. "Тегеран готов вести переговоры с Западом, но никогда не поддастся давлению", – заявил он, добавив: "Мы ни с кем не конфликтуем".

Президент Ирана заявил, что западные державы препятствуют установлению мира в регионе, создавая экономические, культурные и этнические конфликты.

Ближний Восток
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