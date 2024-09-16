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Ближний Восток

Синуар отправил поздравление хуситам: "Ваша атака – послание Израилю"

время публикации: 16 сентября 2024 г., 17:34 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 17:34
Синуар отправил поздравление хуситам: "Ваша атака – послание Израилю"
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Лидер ХАМАСа Яхья Синуар направил письмо лидеру йеменских хуситов Абдель-Малеку аль-Хуси, в котором поприветствовал ракетный обстрел центра Израиля, осуществленный утром в воскресенье. Напомним, ракета "земля-земля" распалась в воздухе.

Как сообщает в понедельник, 16 сентября, связанный с хуситами телеканал "Аль-Массирах", в своем письме Синуар заявил, что атака хуситов "стала посланием Израилю".

Отметим, что несколько дней назад появилось сообщение о письме Синуара генсеку "Хизбаллы" Хасану Насралле, однако вскоре газета "Аш-Шарк аль-Аусат", издающаяся в Лондоне на арабском языке, сообщила, что послание, которое генсек "Партии Аллаха" Хасан Насралла получил от главы политбюро ХАМАСа Яхьи Синуара, не было написано от руки, кроме того, оно было отправлено "канцелярией Синуара, а не им самим".

Напомним, в этом послании Синуар благодарил Насраллу за "соболезнования" в связи с гибелью Исмаила Ханийи (ликвидирован в Тегеране 31 июля 2024 года), а также за "солидарность" с палестинским "сопротивлением".

Также отмечается, что несколько аналогичных посланий получили от Синуара некоторые другие лидеры арабского мира.

Ближний Восток
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