Хуситы сообщили об уничтожении БПЛА MQ-9 Reaper

Йеменские хуситы подтвердили сообщения о том, что силами их ПВО в районе Дамар в Йемене был сбит американский беспилотник. По их заявлению, речь идет о MQ-9 Reaper, выполнявшем "враждебные действия".

Согласно заявлению группировки, это третий такой БПЛА, перехваченный за последнюю неделю, и десятый MQ-9, сбитый с начала войны между Израилем и ХАМАСом. Стоимость одного беспилотника оценивается в 32 миллиона долларов.