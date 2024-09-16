x
16 сентября 2024
|
последняя новость: 14:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2024
|
16 сентября 2024
|
последняя новость: 14:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Хуситы сообщили об уничтожении БПЛА MQ-9 Reaper

время публикации: 16 сентября 2024 г., 13:09 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 13:36
Хуситы сообщили об уничтожении БПЛА MQ-9 Reaper
AP Photo/Business Wire

Йеменские хуситы подтвердили сообщения о том, что силами их ПВО в районе Дамар в Йемене был сбит американский беспилотник. По их заявлению, речь идет о MQ-9 Reaper, выполнявшем "враждебные действия".

Согласно заявлению группировки, это третий такой БПЛА, перехваченный за последнюю неделю, и десятый MQ-9, сбитый с начала войны между Израилем и ХАМАСом. Стоимость одного беспилотника оценивается в 32 миллиона долларов.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 сентября 2024

"Аль-Маядин" объявил, что силы ПВО хуситов сбили американский БПЛА в Йемене
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 сентября 2024

Хуситы заявили, что сбили БПЛА MQ-9 Reaper. Американские военные не подтверждают
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 августа 2024

"Аль-Майядин": хуситы сбили над Йеменом БПЛА MQ-9 Reaper