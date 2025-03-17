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Ближний Восток

В Ираке конфисковано более тонны "наркотика террора"

время публикации: 17 марта 2025 г., 13:09 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 13:14
В Ираке конфисковано более тонны "наркотика террора"
SANA via AP

Министерство внутренних дел Ирака сообщило, что службы безопасности конфисковало более тонны таблеток каптагона, который был доставлен из Сирии через Турцию. Это одна из крупнейших партий наркотиков, перехваченная в Ираке – семь миллионов таблеток.

Следует также отметить, что это первая партия, перехваченная после свержения президента Сирии Башара Асада, режим которого обвиняли в промышленном производстве каптагона. Новые власти обещали пресечь это производство.

Пресс-секретарь МВД генерал Мокдад Мири представил видеозапись перегрузки наркотиков из турецкого грузовика в иракский. Он также поблагодарил новые сирийские власти за предоставление информации о грузе контрабанды.

Каптагон, который также называют "наркотиком террора", получил на Ближнем Востоке широкое распространение. Им пользуются террористы перед рейдами и рабочие на строительных площадках, а также он имеет хождение на вечеринках, от простых до элитных.

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