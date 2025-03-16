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Мир

Марко Рубио: "США не планируют проведение наземной операции в Йемене"

США
Хуситы
время публикации: 16 марта 2025 г., 22:49 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 22:49
Марко Рубио: "США не планируют проведение наземной операции в Йемене"
Saul Loeb, Pool Photo via

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не планируют проведение наземных операций в Йемене против хуситов. Об этом он сказал в интервью программе Face The Nation, выходящей на телеканале CBS.

"Я не слышал, чтобы речь шла о наземных операциях. Я не думаю, что в этом сейчас есть необходимость", – сказал он, добавив, что авиаудары по Йемену, нанесенные в субботу, преследовали цель – лишить хуситов возможности атаковать гражданские суда, а также корабли ВМС США. По словам Рубио, этой операцией США оказали услугу всему миру, так как защищают не только американские интересы, но и мировые торговые пути.

"Мы оказываем услугу всему миру, лишая этих парней возможности мешать мировому судоходству. И это будет продолжаться до тех пор, пока задача не будет выполнена", – подчеркнул госсекретарь США.

Марко Рубио также отметил, что хуситы не смогли бы осуществлять эти атаки без поддержки Ирана: "Это было послание Ирану: прекратите их поддерживать, иначе вы тоже понесете ответственность за то, что они делают".

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