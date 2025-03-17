Армия США наносит удары по целям в столице Йемена

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий хуситам, сообщил, что ВВС США вновь наносят удары по целям в столице Йемена Сане. Взрывы прогремели на юге столицы. Саудовские СМИ передали, что целями атаки были "секретные склады с оружием хуситов".

Ранее в столице Йемена прошла многотысячная демонстрация в поддержку сектора Газы и в знак протеста против "агрессии США". Демонстранты несли палестинские флаги и лозунги в поддержку сектора Газы.

Несколькими часами ранее атаке с воздуха подверглись объекты хуситов в провинции Ходейда.

15-17 марта в результате ударов армии США по объектам хуситов в Йемене были убиты не менее 53 человек, передает саудовский телеканал "Аль-Арабия". Среди убитых Абд ар-Раб Джафран – глава службы безопасности лидера хуситов Абд аль-Малика аль-Хути.

Президент США Дональд Трамп опубликовал очередное предупреждение для Ирана, заявив, что именно он стоит за каждой атакой хуситов и снабжает террористов деньгами и оружием. "Каждый выстрел, произведенный хуситами, отныне будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием Ирана, и Иран будет нести за это ответственность и пожинать последствия, и эти последствия будут ужасными", – написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.