Reuters о бегстве Башара Асада: деньги, драгоценности и компромат вывозили двое суток

Информационное агентство Reuters подробно рассказало об операции по вывозу из Сирии ценностей, документов, членов семьи бывшего сирийского диктатора Башара Асада и наиболее приближенных к нему людей. Эта операция проводилась в течение 48 часов до падения режима Асада.

За осуществление операции отвечал ближайший советник Башара Асада по финансовым вопросам Ясар Ибрагим: он зафрахтовал частный самолет для вывоза ценных активов Асада, его родственников, помощников и сотрудников президентского дворца в Объединенные Арабские Эмираты. "Вывозных рейсов" было четыре, все они были осуществлены в течение 48 часов до вхождения повстанческих сил в Дамаск.

Ясар Ибрагим сыграл ключевую роль в создании "теневой корпоративной империи" Башара Асада: президент использовал сеть организаций, контролирующих различные сферы сирийской экономики.

Предчувствуя падение режима Башара Асада, Ибрагим организовал вывоз из страны наличных денег, документов, ноутбуков и жестких дисков с ключевой информацией о "Группе" – сети активов Асада в телекоммуникациях, банковской отрасли, энергетике и других сферах.

13-местный реактивный самолет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером C5-SKY был арендован у ливанского бизнесмена Мухаммеда Уахабе, который отрицает свою причастность к перелетам. Зарегистрирован этот самолет в Гамбии.

Первый полет был осуществлен 6 декабря по маршруту Дамаск – Абу-Даби – Дамаск. Самолет вывез наличные в черных сумках, родственников Башара Асада, включая подростков, и работников его дворца.

Обеспечивали безопасность доставки груза и пассажиров в международный аэропорт Дамаска более десяти сотрудников службы разведки ВВС Сирии. К VIP-зоне аэропорта подъехали несколько гражданских автомобилей с тонированными стеклами, принадлежащие Республиканской гвардии, отвечавшей за охрану Асада и президентского дворца.

Глава службы безопасности аэропорта бригадный генерал Гадир Али сообщил сотрудникам аэропорта, что "этот самолет они не видели", и всем будет заниматься разведка ВВС.

В тот же день состоялся второй полет Дамаск – Абу-Даби: самолет перевозил предметы искусства, небольшие скульптуры и картины. В Абу-Даби самолет совершал посадки в аэропорту Аль-Батин, который традиционно используется высокопоставленными лицами. Второй рейс в Абу-Даби был завершен поздно вечером.

Затем самолет вернулся в Дамаск около 16:00, на него были загружены сумки с наличными, электронные устройства и жесткие диски с корпоративной информацией о сети Башара Асада "Группа": финансовые записи, протоколы встреч, документы на владение компаниями, недвижимостью и другими активами, а также детали денежных переводов и оффшорных счетов. Перед вылетом самолета к VIP-зоне аэропорта подъехали автомобили посольства ОАЭ в Дамаске – по сообщению агентства, ссылающегося на офицера разведки, это свидетельствует, что в ОАЭ были осведомлены об операции.

Рано утром 8 декабря повстанцы достигли Дамаска, что вынудило Башара Асада бежать в Латакию в координации с размещенными в Сирии российскими силами. Аэропорт Дамаска прекратил работу. Вскоре после полуночи тот же реактивный самолет C5-SKY в последний раз покинул Аль-Батин: примерно в 03:00 по местному времени самолет исчез с радаров системы отслеживания полетов примерно на шесть часов, прежде чем появиться над Хомсом уже по пути обратно в Абу-Даби.

По словам бывшего офицера сирийской разведки, одного из источников приведенной Reuters информации, в течение этих "слепых часов" самолет приземлился на российской базе "Хмеймим" в провинции Латакия. На борту самолета, вылетевшего из "Хмеймим" был близкий соратник Ясара Ибрагима Ахмед Халиль Халиль: он добрался до российской базы на бронированном автомобиле посольства ОАЭ и привез 500 тысяч долларов наличными, которые он двумя ранее снял со счета в Сирийском международном исламском банке (SIIB). Счет принадлежал базирующейся в Дамаске компании Al-Burj Investments, на 50% принадлежащей Ясару Ибрагиму. 11 декабря Ясар Ибрагим прибыл в Абу-Даби.

Башар Асад, как известно, 8 декабря бежал из Сирии в Москву, где уже находилась его семья. Он получил в России политическое убежище и перевез туда значительные активы (помимо уже ранее приобретенной в Москве недвижимости).