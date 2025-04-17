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Reuters о бегстве Башара Асада: деньги, драгоценности и компромат вывозили двое суток

Расследование
время публикации: 17 апреля 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 18:41
Reuters о бегстве Башара Асада: деньги, драгоценности и компромат вывозили двое суток
Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool Photo via AP

Информационное агентство Reuters подробно рассказало об операции по вывозу из Сирии ценностей, документов, членов семьи бывшего сирийского диктатора Башара Асада и наиболее приближенных к нему людей. Эта операция проводилась в течение 48 часов до падения режима Асада.

За осуществление операции отвечал ближайший советник Башара Асада по финансовым вопросам Ясар Ибрагим: он зафрахтовал частный самолет для вывоза ценных активов Асада, его родственников, помощников и сотрудников президентского дворца в Объединенные Арабские Эмираты. "Вывозных рейсов" было четыре, все они были осуществлены в течение 48 часов до вхождения повстанческих сил в Дамаск.

Ясар Ибрагим сыграл ключевую роль в создании "теневой корпоративной империи" Башара Асада: президент использовал сеть организаций, контролирующих различные сферы сирийской экономики.

Предчувствуя падение режима Башара Асада, Ибрагим организовал вывоз из страны наличных денег, документов, ноутбуков и жестких дисков с ключевой информацией о "Группе" – сети активов Асада в телекоммуникациях, банковской отрасли, энергетике и других сферах.

13-местный реактивный самолет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером C5-SKY был арендован у ливанского бизнесмена Мухаммеда Уахабе, который отрицает свою причастность к перелетам. Зарегистрирован этот самолет в Гамбии.

Первый полет был осуществлен 6 декабря по маршруту Дамаск – Абу-Даби – Дамаск. Самолет вывез наличные в черных сумках, родственников Башара Асада, включая подростков, и работников его дворца.

Обеспечивали безопасность доставки груза и пассажиров в международный аэропорт Дамаска более десяти сотрудников службы разведки ВВС Сирии. К VIP-зоне аэропорта подъехали несколько гражданских автомобилей с тонированными стеклами, принадлежащие Республиканской гвардии, отвечавшей за охрану Асада и президентского дворца.

Глава службы безопасности аэропорта бригадный генерал Гадир Али сообщил сотрудникам аэропорта, что "этот самолет они не видели", и всем будет заниматься разведка ВВС.

В тот же день состоялся второй полет Дамаск – Абу-Даби: самолет перевозил предметы искусства, небольшие скульптуры и картины. В Абу-Даби самолет совершал посадки в аэропорту Аль-Батин, который традиционно используется высокопоставленными лицами. Второй рейс в Абу-Даби был завершен поздно вечером.

Затем самолет вернулся в Дамаск около 16:00, на него были загружены сумки с наличными, электронные устройства и жесткие диски с корпоративной информацией о сети Башара Асада "Группа": финансовые записи, протоколы встреч, документы на владение компаниями, недвижимостью и другими активами, а также детали денежных переводов и оффшорных счетов. Перед вылетом самолета к VIP-зоне аэропорта подъехали автомобили посольства ОАЭ в Дамаске – по сообщению агентства, ссылающегося на офицера разведки, это свидетельствует, что в ОАЭ были осведомлены об операции.

Рано утром 8 декабря повстанцы достигли Дамаска, что вынудило Башара Асада бежать в Латакию в координации с размещенными в Сирии российскими силами. Аэропорт Дамаска прекратил работу. Вскоре после полуночи тот же реактивный самолет C5-SKY в последний раз покинул Аль-Батин: примерно в 03:00 по местному времени самолет исчез с радаров системы отслеживания полетов примерно на шесть часов, прежде чем появиться над Хомсом уже по пути обратно в Абу-Даби.

По словам бывшего офицера сирийской разведки, одного из источников приведенной Reuters информации, в течение этих "слепых часов" самолет приземлился на российской базе "Хмеймим" в провинции Латакия. На борту самолета, вылетевшего из "Хмеймим" был близкий соратник Ясара Ибрагима Ахмед Халиль Халиль: он добрался до российской базы на бронированном автомобиле посольства ОАЭ и привез 500 тысяч долларов наличными, которые он двумя ранее снял со счета в Сирийском международном исламском банке (SIIB). Счет принадлежал базирующейся в Дамаске компании Al-Burj Investments, на 50% принадлежащей Ясару Ибрагиму. 11 декабря Ясар Ибрагим прибыл в Абу-Даби.

Башар Асад, как известно, 8 декабря бежал из Сирии в Москву, где уже находилась его семья. Он получил в России политическое убежище и перевез туда значительные активы (помимо уже ранее приобретенной в Москве недвижимости).

Пресса
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