Ливанские СМИ: Хохштейн прибыл в Париж, откуда отправится в Бейрут

Независимое ливанское новостное агентство "Хуна Либнан" сообщило, что специальный посланник США Амос Хохштейн вечером 18 ноября прибыл во Францию, откуда завтра вылетит в Бейрут.

Отметим, что вечером 18 ноября израильские и ливанские источники сообщали, что Хохштейн уведомил спикера ливанского парламента Набиха Берри, что откладывает визит в Бейрут до тех пор, пока не получил дополнительных разъяснений относительно позиции Ливана по американскому проекту соглашения о прекращении огня с Израилем.