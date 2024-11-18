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Ближний Восток

Ливанские СМИ: Хохштейн прибыл в Париж, откуда отправится в Бейрут

время публикации: 18 ноября 2024 г., 20:42 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 20:42

Независимое ливанское новостное агентство "Хуна Либнан" сообщило, что специальный посланник США Амос Хохштейн вечером 18 ноября прибыл во Францию, откуда завтра вылетит в Бейрут.

Отметим, что вечером 18 ноября израильские и ливанские источники сообщали, что Хохштейн уведомил спикера ливанского парламента Набиха Берри, что откладывает визит в Бейрут до тех пор, пока не получил дополнительных разъяснений относительно позиции Ливана по американскому проекту соглашения о прекращении огня с Израилем.

Ближний Восток
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