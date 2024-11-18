Вместе с "главой пресс-службы" Афифом в Бейруте были убиты еще четверо активистов "Хизбаллы"

Руководство "Хизбаллы" сообщило, что вместе с "главой пресс-службы" Мухаммадом Афифом в результате удара ЦАХАЛа по зданию в Бейруте 17 ноября были убиты еще четверо активистов "Хизбаллы": Муса Хайдар (1969 г.р.), Махмуд аш-Шаркауи (1970 г.р.), Хилаль Тармус (1988 г.р.), Хусейн Рамадан (1992 г.р.).

Судя по имеющимся данным, среди убитых есть как помощники Афифа, так и телохранители.

Ракета поразила здание в центре Бейрута, находившееся между районами Содеко и Рас ан-Набаа. В здании располагались офисы правящей сирийской партии "Баас", "Сирийской социальной националистической партии" и другие учреждения.