x
18 ноября 2024
|
последняя новость: 17:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 ноября 2024
|
18 ноября 2024
|
последняя новость: 17:18
18 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Вместе с "главой пресс-службы" Афифом в Бейруте были убиты еще четверо активистов "Хизбаллы"

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Хизбалла
время публикации: 18 ноября 2024 г., 16:33 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 16:33
Вместе с "главой пресс-службы" Афифом в Бейруте были убиты еще четверо активистов "Хизбаллы"
Пресс-служба "Хизбаллы"

Руководство "Хизбаллы" сообщило, что вместе с "главой пресс-службы" Мухаммадом Афифом в результате удара ЦАХАЛа по зданию в Бейруте 17 ноября были убиты еще четверо активистов "Хизбаллы": Муса Хайдар (1969 г.р.), Махмуд аш-Шаркауи (1970 г.р.), Хилаль Тармус (1988 г.р.), Хусейн Рамадан (1992 г.р.).

Судя по имеющимся данным, среди убитых есть как помощники Афифа, так и телохранители.

Ракета поразила здание в центре Бейрута, находившееся между районами Содеко и Рас ан-Набаа. В здании располагались офисы правящей сирийской партии "Баас", "Сирийской социальной националистической партии" и другие учреждения.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 ноября 2024

ЦАХАЛ подтвердил: в Бейруте ликвидирован главный пропагандист "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 ноября 2024

"Хизбалла" подтвердила гибель Мухаммада Афифа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 ноября 2024

СМИ подтверждают гибель начальника отдела пропаганды "Хизбаллы" в результате удара ЦАХАЛа по Бейруту
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2024

Целью атаки в Бейруте был глава отдела пропаганды "Хизбаллы"