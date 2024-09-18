СМИ: Египет и ХАМАС договорились не идти на уступки Израилю в вопросе Филадельфийского коридора

Египет и террористическая группировка ХАМАС достигли договоренности ни при каких условиях не соглашаться на израильское присутствие в районе Филадельфийского коридора, – границы Египта и сектора Газы. Об этом сообщает газета "Аль-Араби аль-Джадид".

17 сентября в Каир прибыл Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Его цель – содействовать переговорам между Израилем и ХАМАСом о прекращении военных действий и освобождении заложников. Предполагается, что он попытается найти решение проблемы коридора.

В то же время в Каире от визита американского эмиссара многого не ожидают. Там предполагают, что администрация руководствуется предвыборными, а не деловыми соображениями. Власти Египта выражают сомнения, что администрация сможет оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Представитель ХАМАСа Джихад Таха сообщил "Аль-Араби аль-Джадид", что группировка требует от Израиля ухода и с "оси Нецарим", которая делит сектор Газы на северную и южную части. "Мы настаиваем на полном прекращении агрессии", – сказал он, добавив, что движение будет готово проявить гибкость только в случае, что это отвечает интересам палестинцев.

Согласно изданию, Египет отверг предложение о международном присутствии на Филадельфийского коридора, как подрывающее суверенитет. В то же время он готов взвесить предложение установить на границе западные средства наблюдения – в качестве временной меры.