Минздрав Ливана: в результате взрывов пейджеров погибли 11 человек, тысячи раненых

По состоянию на утро 18 сентября, министерство здравоохранения Ливана подтверждает гибель 11 человек в результате подрывов пейджеров, которыми пользовались активисты "Хизбаллы".

Судя по имеющимся данным, среди погибших не менее шести боевиков "Хизбаллы", еще трое мужчин, которые могут быть активистами "Хизбаллы", молодая женщина и девочка 10 лет.

Минздрав Ливана подтверждает, что в больницы были доставлены около 3000 раненых, сотни из них в тяжелом или критическом состоянии. При этом сведения о 4000 раненых, из которых 400 в критическом состоянии, распространенные некоторыми СМИ, ливанский минздрав не подтверждает.

Число жертв может возрасти.