Хуситы: "Удары по Йемену во время перемирия в Газе не останутся без ответа"

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы выступили с заявлением в связи с предстоящим вступлением в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС.

"Вооруженные силы Йемена предупреждают вражеские силы на Красном море: любая агрессия против нашей страны во время перемирия в Газе повлечет за собой специальную военную операцию против агрессора, операцию без красных линий", – сообщили они.

Они также объявили, что нанесли удар по американскому авианосцу Harry S. Truman и сопровождающим его кораблям. Хуситы утверждают, что это заставило командования вывести авианосную группу из зоны операций.

Отметим: йеменские хуситы остаются последней частью созданной Ираном "оси сопротивления", продолжающей военные действия против Израиля.