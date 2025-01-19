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Ближний Восток

Хуситы: "Удары по Йемену во время перемирия в Газе не останутся без ответа"

Война "Железные мечи"
Йемен
Хуситы
время публикации: 19 января 2025 г., 11:20 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 11:22
Хуситы: "Удары по Йемену во время перемирия в Газе не останутся без ответа"
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы выступили с заявлением в связи с предстоящим вступлением в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС.

"Вооруженные силы Йемена предупреждают вражеские силы на Красном море: любая агрессия против нашей страны во время перемирия в Газе повлечет за собой специальную военную операцию против агрессора, операцию без красных линий", – сообщили они.

Они также объявили, что нанесли удар по американскому авианосцу Harry S. Truman и сопровождающим его кораблям. Хуситы утверждают, что это заставило командования вывести авианосную группу из зоны операций.

Отметим: йеменские хуситы остаются последней частью созданной Ираном "оси сопротивления", продолжающей военные действия против Израиля.

Ближний Восток
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