Иранское агентство Mehr: установлено место падения вертолета Раиси
время публикации: 19 мая 2024 г., 20:28 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 20:42
Иранское информационное агентство Mehr сообщило со ссылкой на спасателей "Красного полумесяца", что установлено место падения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрагим Раиси.
К предполагаемому месту падения вертолета направлены спасательные службы.
По данным агентства, в поисковой и спасательной операции задействованы 46 групп быстрого реагирования. В районе катастрофы находятся около 230 спасателей.
Комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич сообщил, что власти Ирана обратились к странам Европы за помощью в поисках места падения вертолета. Были задействованы спутники программы дистанционного зондирования Земли "Коперник".
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