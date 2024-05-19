Иранское агентство Mehr: установлено место падения вертолета Раиси

Иранское информационное агентство Mehr сообщило со ссылкой на спасателей "Красного полумесяца", что установлено место падения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрагим Раиси.

К предполагаемому месту падения вертолета направлены спасательные службы.

По данным агентства, в поисковой и спасательной операции задействованы 46 групп быстрого реагирования. В районе катастрофы находятся около 230 спасателей.

Комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич сообщил, что власти Ирана обратились к странам Европы за помощью в поисках места падения вертолета. Были задействованы спутники программы дистанционного зондирования Земли "Коперник".