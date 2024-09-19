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Ближний Восток

Сирийская оппозиция: КСИР ввел комендантский час в районе КПП на границе Сирии и Ирака

время публикации: 19 сентября 2024 г., 11:24 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 11:27
Сирийская оппозиция: КСИР ввел комендантский час в районе КПП на границе Сирии и Ирака
AP Photo/Hadi Mizban

Сирийская оппозиция сообщает, что Корпус стражей Исламской революции ввели комендантский час в городе Аль-Букамель и окружающих деревнях в Сирии, на границе с Ираком. Он продолжался с 12:00 18 сентября до 5:00 19 сентября.

Подразделения КСИР и сирийской армии проводили интенсивное патрулирование района, включающего в себя КПП на иракской границе. Предположительно, это связано с переброской вооружений из Ирака.

Оппозиция утверждает, что взрывы средств связи "Хизбаллы" вызвали в рядах Корпуса стражей и проиранских милиций настоящую панику. Боевики в провинции Дир аз-Зур избавляются от телефонов, опасаясь, что и они взорвутся.

Днем 18 сентября саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил на своей странице в соцсети X, что в результате взрывов пейджеров в Дир аз-Зуре, на востоке Сирии, погибли 19 представителей иранского "Корпуса стражей исламской революции", еще 150 "ксировцев" были ранены.

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