Сирийская оппозиция: КСИР ввел комендантский час в районе КПП на границе Сирии и Ирака

Сирийская оппозиция сообщает, что Корпус стражей Исламской революции ввели комендантский час в городе Аль-Букамель и окружающих деревнях в Сирии, на границе с Ираком. Он продолжался с 12:00 18 сентября до 5:00 19 сентября.

Подразделения КСИР и сирийской армии проводили интенсивное патрулирование района, включающего в себя КПП на иракской границе. Предположительно, это связано с переброской вооружений из Ирака.

Оппозиция утверждает, что взрывы средств связи "Хизбаллы" вызвали в рядах Корпуса стражей и проиранских милиций настоящую панику. Боевики в провинции Дир аз-Зур избавляются от телефонов, опасаясь, что и они взорвутся.

Днем 18 сентября саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил на своей странице в соцсети X, что в результате взрывов пейджеров в Дир аз-Зуре, на востоке Сирии, погибли 19 представителей иранского "Корпуса стражей исламской революции", еще 150 "ксировцев" были ранены.