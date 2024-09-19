Число погибших в результате второй волны взрывов в Ливане выросло до 20

Около полуночи министерство здравоохранения Ливана опубликовало уточненные данные по количеству погибших в результате взрыва электронных устройств.

Согласно официальным данным, жертвами второй волны взрывов стали 20 человек и 450 были ранены.

В системе здравоохранения Ливана объявлена чрезвычайная ситуация.

18 сентября около 17:00 по Ливану прокатилась вторая волна технологической атаки. Взрывались различные радиоустройства, в частности портативные рации PTT ("Push-To-Talk" – "нажми, чтобы сказать"). По данным министерства здравоохранения, погибли 14 человек и 450 получили ранения.