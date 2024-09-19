x
19 сентября 2024
|
последняя новость: 01:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 сентября 2024
|
19 сентября 2024
|
последняя новость: 01:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Число погибших в результате второй волны взрывов в Ливане выросло до 20

время публикации: 19 сентября 2024 г., 01:11 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 01:11
Число погибших в результате второй волны взрывов в Ливане выросло до 20
AP Photo/Hussein Malla

Около полуночи министерство здравоохранения Ливана опубликовало уточненные данные по количеству погибших в результате взрыва электронных устройств.

Согласно официальным данным, жертвами второй волны взрывов стали 20 человек и 450 были ранены.

В системе здравоохранения Ливана объявлена чрезвычайная ситуация.

18 сентября около 17:00 по Ливану прокатилась вторая волна технологической атаки. Взрывались различные радиоустройства, в частности портативные рации PTT ("Push-To-Talk" – "нажми, чтобы сказать"). По данным министерства здравоохранения, погибли 14 человек и 450 получили ранения.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 сентября 2024

"Хизбалла" сообщила о гибели четырех боевиков в результате второй волны взрывов
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 сентября 2024

США верят, что конфликт между Израилем и "Хизбаллой" все еще можно уладить дипломатическим путем
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 сентября 2024

Новые взрывы в Бейруте: ливанские военные уничтожают рации и пейджеры "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 сентября 2024

Источники в Венгрии: взорвавшиеся в Ливане пейджеры произведены в Болгарии