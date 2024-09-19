Министр иностранных дел Ливана: "Долг "Хизбаллы" – отомстить"

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил в эфире телеканала CNN, что последние события могут привести к полномасштабной войне между Ливаном и Израилем.

"Это очень страшно. Мы боимся войны. Были столкновения на границе, иногда приводившие к эскалации. Но сейчас мы говорим о войне – и это только начало", – сказал он, призвав ООН и США вмешаться и не допустить вспышки военных действий.

В то же время политик заявил, не может заставить "Хизбаллу" пойти на попятную. "Мы не можем разговаривать с "Хизбаллой" так, как делали это в прошлом. По ним нанесен тяжелый удар, отомстить – это их долг", – заявил он.