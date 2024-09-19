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Ближний Восток

"Хизбалла" сообщила о гибели четырех боевиков в результате второй волны взрывов

время публикации: 19 сентября 2024 г., 00:01 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 00:08
"Хизбалла" сообщила о гибели четырех боевиков в результате второй волны взрывов
AP Photo/Hussein Malla, File

Террористическая организация "Хизбалла" в ночь на 19 сентября сообщила, что в результате второй волны взрывов устройств связи погибли четверо боевиков.

Погибшим от 16 до 30 лет, все они проживали и погибли на юге Ливана.

18 сентября около 17:00 по Ливану прокатилась вторая волна технологической атаки. Взрывались различные радиоустройства, в частности портативные рации PTT ("Push-To-Talk" – "нажми, чтобы сказать"). По данным министерства здравоохранения, погибли 14 человек и 450 получили ранения.

Ближний Восток
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