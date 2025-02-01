Арабские страны выступили против плана Трампа по переселению палестинцев

Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Лига арабских государств, а также Палестинская администрация выступили с совместным заявлением, направленным против плана президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газы в соседние страны.

"Мы отвергаем идею изгнания палестинцев с их земель каким-либо образом и по любой причине", – говорится в заявлении.