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Ближний Восток

Арабские страны выступили против плана Трампа по переселению палестинцев

Саудовская Аравия
Катар
Иордания
Египет
Дональд Трамп
время публикации: 01 февраля 2025 г., 15:10 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 15:39
Арабские страны выступили против плана Трампа по переселению палестинцев
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Лига арабских государств, а также Палестинская администрация выступили с совместным заявлением, направленным против плана президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газы в соседние страны.

"Мы отвергаем идею изгнания палестинцев с их земель каким-либо образом и по любой причине", – говорится в заявлении.

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