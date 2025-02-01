NCRI: Иран ведет ядерные разработки под видом космической программы

Базирующийся в Париже "Национальный совет сопротивления Ирана" (National Council of Resistance of Iran, NCRI) опубликовал доклад, в котором утверждается, что секретное агентство в министерстве обороны Ирана, занимающееся космическими разработками, активизировало работу над созданием ядерных боеголовок на объектах в Шахруде и Семнане.

Речь идет о так называемой "Организации оборонных инноваций и исследований Ирана", одном из подразделений минобороны Исламской республики.

В частности, в докладе утверждается, что ракета-носитель Qaem-100, которую 14 сентября 2024 года иранцы использовали для запуска исследовательского спутника Chamran-1, способна нести ядерную боеголовку. Официально Тегераном тогда было заявлено, что запуск спутника массой 60 кг был экспериментальным, с целью протестировать аппаратные и программные системы, предназначенные для орбитального маневрирования.

Также в докладе упомянут космодром в Семнане, где испытываются ракеты Simorgh, работающие на жидкостном двигателе и способные выводить тяжелые спутники на околоземную орбиту. В NCRI обращают внимание на то, что эти ракеты можно адаптировать для доставки ядерных зарядов.

Власти Ирана многократно утверждали, что ядерные и космические разработки в военных целях в Исламской республике не ведутся.