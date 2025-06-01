Египет и Катар надеются на скорое урегулирование спорных вопросов между Израилем и ХАМАСом

Египет и Катар надеются на скорое достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газы сроком на 60 дней. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном МИД Египта.

В заявлении говорится, что посредники продолжают "работать над урегулированием существующих спорных моментов" между сторонами, чтобы достичь соглашения, которое базируется на последнем предложении Стива Виткоффа.

"Египет и Катар ожидают, что в скором времени будет достигнуто соглашение о временном прекращении огня в Газе, продолжительностью 60 дней, которое в будущем приведет к постоянному прекращению огня в секторе Газы", – говорится в документе.