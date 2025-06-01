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Ближний Восток

Египет и Катар надеются на скорое урегулирование спорных вопросов между Израилем и ХАМАСом

Израиль
Газа
Война с ХАМАСом
Катар
Египет
время публикации: 01 июня 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 19:48
Египет и Катар надеются на скорое урегулирование спорных вопросов между Израилем и ХАМАСом
AP Photo/Akira Suemori

Египет и Катар надеются на скорое достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газы сроком на 60 дней. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном МИД Египта.

В заявлении говорится, что посредники продолжают "работать над урегулированием существующих спорных моментов" между сторонами, чтобы достичь соглашения, которое базируется на последнем предложении Стива Виткоффа.

"Египет и Катар ожидают, что в скором времени будет достигнуто соглашение о временном прекращении огня в Газе, продолжительностью 60 дней, которое в будущем приведет к постоянному прекращению огня в секторе Газы", – говорится в документе.

Ближний Восток
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