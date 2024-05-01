Усама Хамдан: переговоры по заложникам будут прекращены, если Израиль начнет операцию в Рафахе
время публикации: 01 мая 2024 г., 23:01 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 23:01
Представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан в интервью телеканалу "Аль-Манар" заявил, что в случае начала наземной операции в Рафахе (Рафиахе), переговоры по заложникам будут прекращены. "Исламское движение сопротивления" не ведет переговоры под огнем", – заявил он.
Усама Хамдан также сказал, что политическое руководство ХАМАСа имеет свои каналы связи с Яьей Синуаром и Мухаммадом Дэйфом, постоянно поддерживает с ними контакт, и внимательно следит за ситуацией в секторе Газы.
Представитель ХАМАСа также отметил, что ХАМАС сохраняет высокую боеспособность, что является сюрпризом для Израиля.
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