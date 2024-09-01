Лавров: "Израиль – единственный, кто стремится к масштабной войне на Ближнем Востоке"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал развернутое интервью для снимаемого российским каналом RT фильма "Мосты на восток". Российский политик провел параллель между Израилем и Украиной, а также обвинил Израиль в стремлении к развязыванию региональной войны.

"Создается впечатление, что единственный, кто хочет такого развития событий, – это Израиль. Наверное, правительство этой страны, которое сейчас сложилось довольно политически жесткое, особо и не скрывает, что они хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы раз и навсегда попробовать решить все проблемы и с ХАМАСом, и с "Хизбаллой", и с проиранскими группировками в Сирии и Ираке, и с самим Ираном", – заявил Лавров.

Он назвал провокацией убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи, отметив, что Иран не хочет втягиваться в масштабные боевые действия. США, Франция и Евросоюз оказывают давление на Иран, чтобы заставить его проявить сдержанность, в то время, как по словам Лаврова, давить надо на Израиль, совершающий политические убийства.

"Владимир Зеленский (тоже как полностью контролируемый Соединенными Штатами) хочет примерно того же. Только уже вокруг Украины сделать все, чтобы развязать здесь большую войну. Чтобы самому отступить в сторону – и за него стали бы воевать американцы и другие натовцы. Похожая ситуация, когда хотят спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке", – утверждает российский министр.