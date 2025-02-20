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Ближний Восток

IHR: в 2024 году в Иране были казнены около 1000 человек

Судебные решения
Иран
время публикации: 20 февраля 2025 г., 08:27 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 08:33
IHR: в 2024 году в Иране были казнены около 1000 человек
AP Photo/Halabisaz

В 2024 году в Иране было казнено не менее 975 человек, это на 17% больше, чем в 2023 году, сообщает AFP со ссылкой на отчет базирующейся в Осло организации Iran Human Rights (IHR).

В января IHR сообщала, что в 2024 году в Иране был приведен в исполнение 31 смертный приговор, вынесенный женщинам. Это самый большой показатель за 17 лет ведения такой статистики.

По данным организации, с 2010 года в Иране была казнена 241 женщина, 114 из них приговорили к высшей мере наказания за убийство. Одна из главных целей казни – внушить страх перед режимом.

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