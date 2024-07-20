"Аль-Хадат": в результате удара ВВС ЦАХАЛа по целям в порту Ходейды есть убитые и раненые
время публикации: 20 июля 2024 г., 20:30 | последнее обновление: 20 июля 2024 г., 20:35
Саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на собственные источники сообщает, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа по целям хуситов в порту Ходейды, есть убитые и раненые.
Источники канала утверждают, что речь идет о "десятках погибших и раненых". Другие арабские источники сообщают о трех погибших и нескольких (от пяти до 15) раненых.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июля 2024