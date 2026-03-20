20 марта 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Мощные взрывы в Тегеране и Парчине, атакованы военные и ядерные объекты

Война с Ираном
время публикации: 20 марта 2026 г., 03:42 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 03:48
CENTCOM

В ночь на 20 марта в центре Тегерана и в Парчине, к востоку от иранской столицы, были слышны мощные взрывы. Предварительно: израильской и американской авиацией атакованы военные и ядерные объекты.

Отметим, что в районе Тегерана действиям ВВС пытались противодействовать иранские ПВО. То есть далеко не все батареи ПВО в столице Ирана были ранее нейтрализованы.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 марта 2026

ВВС ЦАХАЛа атакуют цели в центре Тегерана