Мощные взрывы в Тегеране и Парчине, атакованы военные и ядерные объекты
время публикации: 20 марта 2026 г., 03:42 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 03:48
В ночь на 20 марта в центре Тегерана и в Парчине, к востоку от иранской столицы, были слышны мощные взрывы. Предварительно: израильской и американской авиацией атакованы военные и ядерные объекты.
Отметим, что в районе Тегерана действиям ВВС пытались противодействовать иранские ПВО. То есть далеко не все батареи ПВО в столице Ирана были ранее нейтрализованы.
