МВД ХАМАСа: в Газе убиты двое полицейских, включая "подполковника"
время публикации: 10 мая 2026 г., 12:30 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 12:33
Министерство внутренних дел Газы (структура ХАМАСа) сообщает, что двое полицейских были убиты в результате авиаудара ЦАХАЛа по автомобилю в районе Аль-Амаль, к западу от города Хан-Юнис.
Названы имена убитых: подполковник Уиссам Файэз Абд аль-Хади, который был начальником следственного отдела полиции Хан-Юниса, и сержант Фади Абд аль-Муати Хайкал.
ЦАХАЛ пока не комментирует.
"Полиция Газы" является одной из военизированных структур террористической организации ХАМАС.