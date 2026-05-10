x
10 мая 2026
|
последняя новость: 12:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 мая 2026
|
10 мая 2026
|
последняя новость: 12:36
10 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

МВД ХАМАСа: в Газе убиты двое полицейских, включая "подполковника"

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 10 мая 2026 г., 12:30 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 12:33
МВД ХАМАСа: в Газе убиты двое полицейских, включая "подполковника"
Ali Hassan/Flash90

Министерство внутренних дел Газы (структура ХАМАСа) сообщает, что двое полицейских были убиты в результате авиаудара ЦАХАЛа по автомобилю в районе Аль-Амаль, к западу от города Хан-Юнис.

Названы имена убитых: подполковник Уиссам Файэз Абд аль-Хади, который был начальником следственного отдела полиции Хан-Юниса, и сержант Фади Абд аль-Муати Хайкал.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

"Полиция Газы" является одной из военизированных структур террористической организации ХАМАС.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 мая 2026

947-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии