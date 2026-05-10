МВД ХАМАСа: в Газе убиты двое полицейских, включая "подполковника"

Министерство внутренних дел Газы (структура ХАМАСа) сообщает, что двое полицейских были убиты в результате авиаудара ЦАХАЛа по автомобилю в районе Аль-Амаль, к западу от города Хан-Юнис.

Названы имена убитых: подполковник Уиссам Файэз Абд аль-Хади, который был начальником следственного отдела полиции Хан-Юниса, и сержант Фади Абд аль-Муати Хайкал.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

"Полиция Газы" является одной из военизированных структур террористической организации ХАМАС.