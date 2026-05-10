Лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыл на Канары. Фоторепортаж

Круизный лайнер MV Hondius, на котором в апреле произошла вспышка хантавируса, прибыл к Тенерифе (Канарские острова, Испания) через месяц после смерти первого пациента. На борту сейчас находятся около 150 пассажиров и членов экипажа более чем из 20 стран.

Перед эвакуацией всех проверяют на наличие симптомов. Если симптомов нет, людей небольшими группами доставляют на берег без полноценной швартовки судна, после чего эвакуационными рейсами в условиях изоляции отправляют на родину. Пассажирам разрешили взять только самое необходимое, багаж остается на борту.

По данным ВОЗ на 8 мая, со вспышкой связаны восемь случаев заболевания, включая три смерти; шесть случаев лабораторно подтверждены как заражение андским штаммом хантавируса. Четверо пациентов остаются госпитализированными: один находится в реанимации в Йоханнесбурге, двое – в больницах Нидерландов, еще один – в Цюрихе. Международные санитарные службы также отслеживают пассажиров и членов экипажа, которые покинули судно до выявления вспышки, в том числе на острове Святой Елены.

Хантавирусы – группа вирусов, которые обычно передаются человеку от грызунов, через контакт с их выделениями или загрязненными поверхностями. В данном случае речь идет об Andes virus – редком андском штамме хантавируса, который, в отличие от большинства хантавирусов, может в отдельных случаях передаваться от человека к человеку при тесном и продолжительном контакте. Заболевание может поражать легкие и приводить к тяжелому респираторному синдрому; именно поэтому власти применяют жесткий режим изоляции, несмотря на то что глобальный риск распространения ВОЗ оценивает как низкий.

Прибытие MV Hondius вызвало недовольство и тревогу на Канарских островах. Министр здравоохранения Испании Моника Гарсиа заявила, что риск заражения для местных жителей низок, а операция проводится под контролем испанских властей, ВОЗ и санитарных служб других стран. После эвакуации людей судно, как ожидается, отправится в Нидерланды для дезинфекции.