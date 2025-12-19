Рубио: "Если ХАМАС сможет угрожать Израилю, мира не будет"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующим шагом в мирном процессе в Газе должно быть создание совета мира и определение группы технократов. Это позволит укрепить стабилизационные силы и обеспечить ежедневное управление анклавом.

Отвечая на вопрос о возможности сохранения ХАМАСом оружия, Рубио заявил: "Если ХАМАС сможет угрожать Израилю или атаковать его, то мира не будет. Если через два года ХАМАС выпустит по Израилю ракеты или совершит еще один теракт, подобный 7 октября, – мира не будет".

По его словам, "невозможно убедить кого-либо инвестировать в сектор Газы, если люди полагают, что через два-три года там начнется новая война. Кто станет инвестировать в восстановление места, которое снова будет разрушено войной?".