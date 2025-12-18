Виткофф обсудит Газу с высокопоставленными представителями Катара, Египта и Турции

Специальный эмиссар президента США Стивен Виткофф встретится 19 декабря в Майами с высокопоставленными представителями Катара, Египта и Турции – государств, которые выступили посредниками при достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газы.

Именно ситуация в секторе и станет предметом обсуждения. Американская администрация заинтересована в переходе к реализации второго этапа соглашения. Стороны должны договориться о шагах, которые ускорят реализацию мирного плана Дональда Трампа, закрепленного резолюцией Совета безопасности ООН.

Как утверждается, во встрече примут участие премьер-министр Катара шейх Мухаммад бин Абд аль-Рахман аль-Тани, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Египта Бадр Абд аль-Ати.

Стороны полагают, что и Израиль, и ХАМАС, каждый по собственным причинам, затягивает реализацию соглашения. Напомним, что Израиль требует возвращения останков последнего удерживаемого в Газе заложника Рани Гвили.

Напомним: представители более чем 40 государств приняли участие в прошедшем в Катаре форуме, на котором обсуждалось формирование международных стабилизационных сил в Газе. Встреча, прошедшая под эгидой Центрального командования вооруженных сил США, закончилась без результатов.

Как сообщалось, на конференции должна была обсуждаться структура сил и формы участия различных государств – направление сил, обучение палестинской полиции или финансирование миссии. Никто не готов взять на себя разоружение ХАМАСа, предусмотренное планом президента Дональда Трампа.

В тот же день Виткофф встречается и с украинской делегацией.