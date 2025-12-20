В Турции упал еще один российский беспилотник

По данным нескольких независимых турецких СМИ, беспилотник был найден на пустыре недалеко от города Балыкесир, к юго-западу от Стамбула.

Агентство AFP отмечает, что беспилотник, предположительно, российского происхождения.

Это уже третий за эту неделю подобный инцидент, отмечает ВВС.

Вчера власти Турции объявили, что беспилотник, упавший на северо-западе Турции, был российским разведывательным дроном.

В понедельник турецкий истребитель сбил над Черным беспилотник, который предположительно потерял управление и приближался к воздушному пространству Турции. После этого турецкие власти предостерегли Россию и Украину от распространения войны на другие регионы.