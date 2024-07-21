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Ближний Восток

Генсек ООН выразил глубокую обеспокоенность израильским ударом по Ходейде

время публикации: 21 июля 2024 г., 12:08 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 12:08
Генсек ООН выразил глубокую обеспокоенность израильским ударом по Ходейде
AP Photo

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность израильскими воздушными ударами по йеменскому порту Ходейда. "Я призываю все партии избегать атак, в результате которых могут пострадать гражданское население и гражданская инфраструктура", – сказал он.

"Меня крайне беспокоит риск дальнейшей эскалации в регионе. Поэтому я призываю всех к сдержанности", – добавил международный чиновник.

С осуждением израильского удара выступило и международно признанное правительство Йемена. Согласно его заявлению, речь идет о грубом нарушении международного права, Правительство возлагает на Израиль ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации и усиление хуситов.

По сведениям хуситов, в результате израильского удара по нефтехранилищу и электростанции Ходейды погибли несколько человек, более 80 пострадали.

Ближний Восток
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