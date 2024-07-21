Генсек ООН выразил глубокую обеспокоенность израильским ударом по Ходейде

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность израильскими воздушными ударами по йеменскому порту Ходейда. "Я призываю все партии избегать атак, в результате которых могут пострадать гражданское население и гражданская инфраструктура", – сказал он.

"Меня крайне беспокоит риск дальнейшей эскалации в регионе. Поэтому я призываю всех к сдержанности", – добавил международный чиновник.

С осуждением израильского удара выступило и международно признанное правительство Йемена. Согласно его заявлению, речь идет о грубом нарушении международного права, Правительство возлагает на Израиль ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации и усиление хуситов.

По сведениям хуситов, в результате израильского удара по нефтехранилищу и электростанции Ходейды погибли несколько человек, более 80 пострадали.