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Ближний Восток

КСИР сообщил, что Ормузский пролив был полностью закрыт несколько минут назад

Иран
Война с Ираном
время публикации: 20 июня 2026 г., 17:30 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 18:03
КСИР сообщил, что Ормузский пролив был полностью закрыт несколько минут назад
AP Photo/Asghar Besharati

Иранское информационное агентство Fars со ссылкой на военный источник в военно-морских силах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что "Ормузский пролив был полностью закрыт несколько минут назад".

В заявлении ВМС КСИР говорится, что этот шаг являетсяответом на "нарушения США обязательств по соблюдению режима прекращения огня" и "израильские атаки в Ливане".

ВМС КСИР предупредили все суда о недопустимости приближения к Ормузскому проливу, заявив, что это может поставить под угрозу их безопасность.

Ближний Восток
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