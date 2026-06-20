КСИР сообщил, что Ормузский пролив был полностью закрыт несколько минут назад

Иранское информационное агентство Fars со ссылкой на военный источник в военно-морских силах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что "Ормузский пролив был полностью закрыт несколько минут назад".

В заявлении ВМС КСИР говорится, что этот шаг являетсяответом на "нарушения США обязательств по соблюдению режима прекращения огня" и "израильские атаки в Ливане".

ВМС КСИР предупредили все суда о недопустимости приближения к Ормузскому проливу, заявив, что это может поставить под угрозу их безопасность.