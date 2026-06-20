Иран угрожает Израилю обстрелом, если удары по "Хизбалле" продолжатся

Иранские официальные лица заявили ливанскому агентству "Юньюз", что "иранские ракеты могут быть запущены по Израилю сегодня, в субботу, 20 июня, вечером, если агрессия против Ливана продолжится".

Между тем Изриаль и "Хизбалла" продолжают обмениваться ударами, несмотря на объявленное прекращение огня. В ходе нескольких различных инцидентов в течение ночи террористическая организация "Хизбалла" выпустила не менее 50 боеприпасов в направлении сил ЦАХАЛа, действующих в южном Ливане.

С целью устранения угроз и в ответ на грубые нарушения со стороны террористической организации "Хизбалла", ЦАХАЛ в течение ночи атаковал десятки объектов террористической инфраструктуры и боевиков в южном Ливане. Среди атакованных целей – позиции для запуска ракет, склады оружия и штабы.

19 июня о прекращении огня сообщило сначала агентство Reuters, а затем неназваный израильский источник, который подтвердил, что Израиль согласился на прекращение боевых действий против "Хизбаллы".

Официального заявления на этот счет не последовало.

Дипломат одной из стран Персидского залива подтвердил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой" было достигнуто при посредничестве Катара, США и Ирана.

За несколько часов до этого глава правительства Биньямин Нетаниягу опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Х соболезнования семьям командира 52-го батальона бронетанковых войск подполковника Дора Гедалии Бен Симхона и трех военнослужащих, чьи имена пока не разрешены к публикации. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненым в ходе вчерашних боевых столкновений.

"После преступной атаки "Хизбаллы", ставшей грубым нарушением режима прекращения огня, я минувшей ночью поручил ЦАХАЛу нанести мощный удар по "Хизбалле", – заявил глава правительства.

Ранее США "пообещали" Ирану, что Израиль не будет усиливать интенсивность своих ударов в южном Ливане, но теперь "все зависит от того, остановится ли "Хизбалла". Об этом сообщал CNN со ссылкой на собственный источник.