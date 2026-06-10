UKMTO: попытка захвата торгового судна в Аденском заливе и удар по танкеру в Оманском заливе
Центр координации морских торговых операций Великобритании (UKMTO) опубликовал два сообщения об атаках на торговые суда на Ближнем Востоке.
Грузовое судно, следовавшее через Аденский залив, было атаковано одной малой лодкой с шестью вооруженными людьми на борту. Произошла перестрелка между нападавшими и группой вооруженной охраны на борту судна. После этого лодка отвернула. Данных о пострадавших или повреждениях нет.
Незадолго до инцидента йеменские хуситы объявили о введении запрета на судоходство под израильским флагом в Красном море, однако в районе действуют и сомалийские пираты. Атрибуция конкретно этого нападения пока официально не установлена.
Несколько часов спустя танкер Settebello, шедший под флагом Палау в районе Сохара в Оманском заливе, передал сигнал бедствия с сообщением о подозрительной активности, приведшей к взрыву и пожару. В результате пожара один член экипажа погиб, двое пропали без вести.
Британская компания морской безопасности Vanguard Tech сообщила, что причиной взрыва стало попадание ракеты в машинное отделение.