Хуситы заявили, что не станут "сидеть сложа руки" и защитят "Хизбаллу" от Израиля
время публикации: 19 июня 2026 г., 22:17 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 22:34
Контролирующее значительную часть Йемена проиранское движение хуситов опубликовало заявление, касающееся боевых действий между ЦАХАЛом и "Хизбаллой" в Ливане.
"Мы вновь предостерегаем Израиль от продолжения агрессии против Ливана. "Ось сопротивления" не будет сидеть сложа руки перед лицом продолжающейся эскалации со стороны Израиля", – говорится в сообщении.