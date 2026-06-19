Хуситы заявили, что не станут "сидеть сложа руки" и защитят "Хизбаллу" от Израиля

Контролирующее значительную часть Йемена проиранское движение хуситов опубликовало заявление, касающееся боевых действий между ЦАХАЛом и "Хизбаллой" в Ливане.

"Мы вновь предостерегаем Израиль от продолжения агрессии против Ливана. "Ось сопротивления" не будет сидеть сложа руки перед лицом продолжающейся эскалации со стороны Израиля", – говорится в сообщении.