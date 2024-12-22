Хуситы заявили, что в субботу атаковали авианосец Harry S. Truman

В 16:10 22 декабря террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) распространила заявление о "предотвращении американо-британской атаки" на Йемен.

Хуситы утверждают, что вечером 21 декабря нанесли удары по американскому авианосцу Harry S. Truman и ряду эсминцев западных сил, задействовав 8 крылатых ракет и 17 ударных беспилотников. По версии хуситов, их атака привела к поражению истребителя F/A-18.

Ранее Centcom сообщал, что в субботу, 21 декабря, над Красным морем, по всей видимости в результате "дружественного огня", был сбит истребитель F/A-18, взлетевший с авианосца Harry S. Truman. В сообщении, цитируемом CNN, было сказано, что оба пилота были спасены, один из них получил незначительные травмы. Предварительное расследование показало, что самолет был обстрелян с ракетного крейсера Gettysburg. Этот крейсер входит в ударную группу авианосца Harry S. Truman, которая прибыла на Ближний Восток неделю назад. Судя по всему, был сбит истребитель, участвовавший в операции против хуситов в Йемене.

В заявлении хуситов не утверждалось, что именно они сбили F/A-18. Однако вскоре появился текст, распространенный телеканалами "Аль-Манар" и "Аль-Маядин", связанными с "Хизбаллой", в котором сказано о том, что истребитель был сбит хуситами. Затем о том, что хуситы якобы сбили американский истребитель сообщили российское государственное агентство РИА Новости и другие российские СМИ. Позже в российских СМИ была опубликована уточненная версия, согласно которой хуситы не сбивали американский истребитель, но их действия привели к поражению F/A-18.

Центральное командование армии США (Centcom) заявление хуситов не комментирует.

Вечером 21 декабря были нанесены удары по объектам хуситов в Йемене. Об атаке сообщили Центральное командование ВС США (Centcom) и йеменский телеканал "Аль-Масира", контролируемый хуситами.

По данным Centcom, были атакованы командно-диспетчерский пункт и ракетный склад в Сане. В заявлении Centcom говорилось, что атакованное здание было главным центром координации нападений хуситов на корабли ВМС США и торговые суда в Красном море. "Удары ослабят возможности хуситов по проведению атак, которые были направлены против военных кораблей и торговых судов США в южной части Красного моря, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе", – заявил Centcom. При этом в заявлении Centcom ничего не было сказано о ракетном обстреле Тель-Авива-Яффо хуситами в ночь на субботу.

Телеканал "Аль-Масира" сообщил об "американо-британской агрессии" и мощном взрыве в районе Аттан в Сане, а также о поражении цели в Джебель-эль-Джаде в округе Аль-Лахия в провинции Ходейда.

Ни в сообщении Centcom, ни в сообщении телеканала "Аль-Масира" об участии в операции израильских сил не упоминалось.

Однако в публикации российского агентства РИА Новости вечером 21 декабря говорилось, что авиация США и Израиля нанесла три авиаудара по военным позициям движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Сане. Источник в местных органах власти заявил агентству: "Американские и израильские истребители нанесли два удара по горе Аттан, где расположен штаб ракетных бригад движения "Ансар Аллах" на юго-западе Саны. Еще один авиаудар был нанесен по военному лагерю Эль-Хафа на горе Нукум, откуда открывается вид на Сану с восточной стороны".

ЦАХАЛ не делал никаких заявлений об участии израильских ВВС в этой операции в Йемене.

Удар хуситов по Израилю 21.12.2024

В 3:44-3:46 ночи 21 декабря в центре Израиля были слышны сирены и взрывы. Сирены были слышны в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Гиватаиме, Герцлии, Раанане, Рош а-Айне, Од а-Шароне, Рамат а-Шароне, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе, Нес-Ционе, Беэр-Яакове, Петах-Тикве, Бней-Браке, Ор Йегуде, Рамле, Лоде, Явне, Рамле, Модиине, во множестве других населенных пунктов центра страны. Потом прогремели несколько взрывов.

Был зафиксирован ракетный обстрел из Йемена. Позже ЦАХАЛ признал, что попытки перехвата ракеты были неудачными. Было падение ракеты и фрагментов противоракет на израильской территории. По факту неудачной попытки перехвата ракеты системой ПРО "Хец" проводится расследование.

ЦАХАЛ подтвердил, что ракету, летевшую из Йемена, сначала пытались перехватить с помощью системы ПРО "Хец", а затем с помощью других систем ПРО ("Праща Давида" или "Железный купол", не указано). Все попытки были безуспешными.

Пожарная служба сообщала о возникшем пожаре в районе улицы Бааль Шем-Тов в Тель-Авиве.

Позже стало известно о падении ракеты в районе Яффо. Судя по публикуемым видеозаписям, ракета упала на детской площадке около улицы Дов ми-Мезрич.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщала: легкие ранения, в основном осколками стекла получили 16 человек. 14 были травмированы по пути в убежища, еще семь нуждались в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока.

Пострадавшие в результате ракетного обстрела из Йемена доставлены в больницы "Вольфсон" в Холоне и "Ихилов" в Тель-Авиве.

Террористическая организация "Ансар Аллах" распространила заявление, взяв на себя ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива и сообщив, что по Израилю была выпущена "гиперзвуковая" баллистическая ракета "Фалястин-2". В заявлении отмечается тот факт, что израильские силы ПВО не смогли перехватить ракету, и сказано, что атаки на Израиль будут продолжаться до прекращения огня в Газе.

Предыдущий подобный обстрел из Йемена был в ночь на 19 декабря 2024 года. Фрагмент боеголовки перехваченной ракеты разрушил школу на улице Сдерот а-Ораним в районе Рамат-Эфаль в Рамат-Гане. Пострадавших не было.

В ночь на 19 декабря 2024 года ВВС и ВМС ЦАХАЛа осуществили удары по целям в Йемене. Операция, получившая кодовое название "Белый город", осуществлялась в два этапа. Сначала были атакованы восемь судов хуситов в йеменских портах, которые могли использоваться для доставки оружия и компонентов оружия. Затем израильские ВВС атаковали четыре цели в порту Ходейда, две цели в нефтяном комплексе в районе Рас Исса, две электростанции на юге и на севере Саны. Поступали сведения о сильных пожарах. В Сане было отключено электричество. По данным йеменской стороны, были десятки убитых и раненых.

Ранее ракетные обстрелы из Йемена фиксировались 16 декабря, 27 сентября и 15 сентября 2024 года. Для обстрелов территории Израиля хуситы применяли баллистические ракеты "Фалястин-2".

По данным ЦАХАЛа, с начала войны "Железные мечи" (7 октября 2023 года) хуситы выпустили более 200 ракет (как баллистических, так и крылатых) и запустили 170 ударных беспилотников в сторону израильской территории, подавляющее большинство из которых было перехвачено за пределами воздушного пространства Израиля – как силами ЦАХАЛа, так и силами союзников.

ЦАХАЛ с начала войны трижды атаковал объекты хуситов в Йемене. 20 июля 2024 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Ходейде в ответ на удар БПЛА по Тель-Авиву и другие атаки хуситов. 29 сентября 2024 года ВВС ЦАХАЛа снова атаковали цели в Ходейде в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из Йемена.

Командование йеменской исламистской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) заявляет, что продолжит наносить удары по Израилю.