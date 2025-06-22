Аббас Арагчи: "Иран оставляет за собой право на любые действия для защиты граждан"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи стал первым официальным представителем Исламской республики, выступившим с развернутым комментарием после американского удара по объектам иранской ядерной программы.

"США нарушили устав ООН, а также международное право, атаковав мирные ядерные объекты Ирана. Это нападение возмутительно и будет иметь далеко идущие последствия", – заявил он, добавив, что Иран оставляет за собой право на любые действия по защите граждан.

Министерство иностранных дел Ирана также выступило с заявлением: "Становится абсолютно ясно, что режим, пользующийся статусом постоянного члена Совета безопасности ООН, не обладает никакими моральными принципами и готов преступить все законы, чтобы содействовать целям режима геноцида и оккупации".

Напомним: в ночь на 22 июня США нанесли удар по иранским ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Для уничтожения комбината в Фордо были задействованы стратегические бомбардировщики B-2, использовавшие бомбы GBU-57. Президент США Дональд Трамп заявил, что объект уничтожен.

Иранский "Корпус стражей исламской революции" отреагировал на сообщение президента США коротким заявлением: "Война началась".