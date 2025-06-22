x
22 июня 2025
|
последняя новость: 04:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 июня 2025
|
22 июня 2025
|
последняя новость: 04:40
22 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

КСИР: "Война началась"

Война с Ираном
США
КСИР
Дональд Трамп
время публикации: 22 июня 2025 г., 03:38 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 03:47
КСИР: "Война началась"
AP Photo/Vahid Salemi

Иранский "Корпус стражей исламской революции" отреагировал на сообщение президента США Дональда Трампа об уничтожении ядерного объекта в Фордо коротким заявлением: "Война началась".

Один из лидеров хуситов в Йемене Хазам Асад опубликовал в соцсети X заявление: "Вашингтон должен ответить за последствия".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2025

10-й день войны с Ираном: США атаковали ядерные объекты, ЦАХАЛ наносит удары
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 июня 2025

Axios: США заранее уведомили Израиль о предстоящих ударах по ядерным объектам в Иране
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 июня 2025

Трамп: ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо