КСИР: "Война началась"

Иранский "Корпус стражей исламской революции" отреагировал на сообщение президента США Дональда Трампа об уничтожении ядерного объекта в Фордо коротким заявлением: "Война началась".

Один из лидеров хуситов в Йемене Хазам Асад опубликовал в соцсети X заявление: "Вашингтон должен ответить за последствия".