КСИР: "Война началась"
время публикации: 22 июня 2025 г., 03:38 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 03:47
Иранский "Корпус стражей исламской революции" отреагировал на сообщение президента США Дональда Трампа об уничтожении ядерного объекта в Фордо коротким заявлением: "Война началась".
Один из лидеров хуситов в Йемене Хазам Асад опубликовал в соцсети X заявление: "Вашингтон должен ответить за последствия".
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 июня 2025