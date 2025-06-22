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Мир

Министр обороны США: "Ядерная программа Ирана разрушена"

США
Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2025 г., 15:41 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 16:02
Министр обороны США: "Ядерная программа Ирана разрушена"
AP Photo/Alex Brandon
Министр обороны США: "Ядерная программа Ирана разрушена"
AP Photo/Alex Brandon

Министр обороны США Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн провели в Пентагоне пресс-конференцию на которой подвели предварительные итоги удара по иранским ядерным объектам. Операция получила название "Полночный молот".

По его словам, перед американскими войсками поставили задачу уничтожить иранские ядерные объекты, и в результате удара ядерная программа была разрушена, причем ни иранские военнослужащие, ни гражданское население не пострадало.

Он заявил, что многие президенты мечтали покончить с иранской ядерной программой, но решился на это только нынешний глава государства Дональд Трамп. "Операция была дерзкой и блистательной", – сказал министр.

Хегсет дал высокую оценку американским военнослужащим, участвовавшим в операции. Он также поблагодарил за поддержку "наших израильских союзников, отметив, что планирование "Полночного молота" заняло несколько месяцев.

Министр подтвердил, что в операции были задействованы стратегические бомбардировщики B-2, и впервые в реальных боевых действиях были применены бомбы MOP – Massive Ordnance Penetrator, предназначенные для уничтожения подземных объектов.

Он подчеркнул, что Трамп стремится к миру, а не к войне, и призвал Иран также выбрать путь мира и перестать угрожать американским союзникам. Хегсет также заявил, что США не стремятся к смене иранского режима.

Мир
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