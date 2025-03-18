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Ближний Восток

На фоне информации о возобновлении резни алавитов на западе Сирии отключены связь и интернет

Сирия
время публикации: 18 марта 2025 г., 16:34 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 16:39
На фоне информации о возобновлении резни алавитов на западе Сирии отключены связь и интернет
AP Photo/Omar Albam

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает об отключении телефонной связи и интернета в сирийских провинциях Латакия и Тартус. Большинство населения провинций составляют алавиты, и они были оплотом режима Башара Асада.

В Сирии распространяется информация о возобновлении этнических чисток алавитов, которые проводят вооруженные силы новых властей страны – так теперь называется террористическая группировка "Хайят Ахрар аш-Шам", которая в начале декабря свергла диктатора.

Напомним: в начале марта власти сообщили о проведении операции против "вооруженных сторонников Асада". Жертвами резни стали более 1000 человек, среди которых были и христиане. 9 марта было объявлено о создании комиссии по расследованию убийств алавитов.

Ближний Восток
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