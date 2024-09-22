Заместитель Насраллы обвинил Израиль в военных преступлениях и намекнул на убийство президента Ирана

В бейрутском районе Дахия состоялись похороны командовавшего спецоперациями "Хизбаллы" Ибрагима Акила. На церемонии похорон выступил заместитель генерального секретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы Наим Касем, который обвинил Израиль в "совершении трех военных преступлений, причинивших боль "Хизбалле".

"Ибрагим Акил был оперативным командующим, который создал подразделение "Радуан", – заявил Касем. – Он был шахидом, отдавшим жизнь за Иерусалим и Палестину, он погиб на поле боя джихада. Израиль совершил три военных преступления, которые причинили нам боль и стали демонстрацией высочайшего уровня жестокости".

"Нападая на командиров "Радуана", Израиль стремился парализовать "Хизбаллу", настроить ливанцев против нее и положить конец ее поддержке. Но бойцам сопротивления удалось предотвратить это, – продолжил Касем. – Израиль хотел убить 5000 человек бойней с пейджерами, но безуспешно".

Наим Касем заявил также, что взрыв пейджеров был "одним из сценариев покушения на президента Ирана Эбрагима Раиси". Напомним, Эбрагим Раиси и еще несколько высокопоставленных иранских руководителей погибли в результате крушения вертолета в мае текущего года. Расследование, проведенное Ираном, назвало неблагоприятные погодные условия причиной авиакатастрофы.

В завершении своего выступления Наим Касем подчеркнул, что "скорее горы сдвинутся, чем "Хизбалла" изменит свою позицию", и пообещал разрушить экономику Израиля и не позволить ему достичь поставленных целей.