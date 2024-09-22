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Ближний Восток

Власти Ирана сообщили об аресте 12 "наемников сионистского режима"

время публикации: 22 сентября 2024 г., 20:53 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 21:05
Власти Ирана сообщили об аресте 12 "наемников сионистского режима"
AP

Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил об аресте 12 "наемников сионистского режима". Как отмечает связанное с КСИР агентство "Тасним", операция против израильских агентов проводилась в шести провинциях. Утверждается, что они пытались дестабилизировать ситуацию в Иране.

"После провала планов сионистского режима и его американских и европейских сторонников по достижению их дьявольских целей в Газе и Ливане преступные главари этого фашистского режима, надеясь уйти от стратегического поражения, решили добиваться расширения кризиса на Исламскую республику", – сообщает агентство.

Ближний Восток
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