Власти Ирана сообщили об аресте 12 "наемников сионистского режима"

Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил об аресте 12 "наемников сионистского режима". Как отмечает связанное с КСИР агентство "Тасним", операция против израильских агентов проводилась в шести провинциях. Утверждается, что они пытались дестабилизировать ситуацию в Иране.

"После провала планов сионистского режима и его американских и европейских сторонников по достижению их дьявольских целей в Газе и Ливане преступные главари этого фашистского режима, надеясь уйти от стратегического поражения, решили добиваться расширения кризиса на Исламскую республику", – сообщает агентство.