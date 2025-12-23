В Сирии обнаружен тайник с предназначенными для контрабанды советскими ПЗРК

Министерство внутренних дел Сирии сообщило, что в районе аль-Букамель, недалеко от границы с Ираком, был обнаружен склад с противовоздушными ракетами SAM-7.

Тайник был расположен внутри дома. Как сообщается, средства ПВО предназначались для контрабанды из Сирии. Начато расследование, цель которого – выявить и арестовать причастных к попытке контрабанды.

"Министерство продолжит борьбу против незаконной деятельности в рамках усилий по обеспечению безопасности и стабильности государства", – говорится в заявлении МВД.

Переносной зенитно-ракетный комплекс SAM-7, настоящее название которого – "Стрела", был разработана в СССР и поступил на вооружение в 60-е годы XX века. Его первое боевое применение произошло во время Войны на истощение.