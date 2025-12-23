x
23 декабря 2025
Ближний Восток

Соглашение об обмене пленными в Йемене: тысячи человек обретут свободу

Йемен
Хуситы
время публикации: 23 декабря 2025 г., 14:39 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 15:05
Соглашение об обмене пленными в Йемене: тысячи человек обретут свободу
AP Photo/Hani Mohammed

Международно признанное правительство Йемена и поддерживаемые Ираном хуситы достигли соглашения об обмене пленными. В общей сложности свободу обретут почти 3000 человек, среди них семь граждан Саудовской Аравии.

"Сегодня мы подписали с другой стороной соглашение об обмене. Будет освобождено 1700 наших пленных и 1200 их пленных, среди них семь саудовцев и 23 суданца", – сообщил представитель хуситов Абд аль-Кадер аль-Мортака.

Отметим, что положение международно признанного правительства, опирающегося на поддержку Саудовской Аравии, остается тяжелым. Значительная часть юга Йемена перешла под контроль поддерживаемых Объединенными Арабскими Эмиратами сепаратистов.

Ближний Восток
