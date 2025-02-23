"Аль-Араби аль-Джадид": Египет опасается, что ПА разворует средства на восстановление Газы

Панарабское издание "Аль-Араби аль-Джадид" рассказывает о существенных разногласиях между Египтом и Палестинской администрацией по вопросу о послевоенном устройстве сектора Газы. Официальный Каир выступает против передачи ПА контроля над анклавом.

Согласно публикации, Египет и другие государства-спонсоры не готовы передать Палестинской администрации контроль над выделенными на реконструкцию средствами. Президент ПА настаивает на полном контроле, заявляя, что речь идет о суверенном праве.

Однако спонсоры сомневаются в целевом использовании этих средств, заявляя о недостаточной прозрачности и напоминая об опасности финансовых злоупотреблений. Говорится и о том, что средства могут быть использованы для увеличения раскола на палестинской улице.

Еще один камень преткновения – управление сектором. Египетская сторона утверждает, что ПА не располагает необходимыми для этого кадрами и административной структурой. Она напоминает, что с 2007 года Газа находится под контролем ХАМАСа. Настаивая на привлечении местных кадров, Каир делает невозможной реализацию плана ПА.

Как пишет "Аль-Араби аль-Джадид", план предлагает оставить за Египтом основную роль в восстановлении сектора. Восстановлением анклава будет заниматься технический комитет, подконтрольный Каиру и другим спонсорам, а его деятельность будет прозрачной.

Для управления сектора будет создана местная администрация. При этом считается необходимым учитывать и интересы безопасности Израиля. План также требует от ХАМАСа пойти на уступки в том, что касается оружия.