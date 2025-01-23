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Ближний Восток

Зариф: нападение ХАМАСа на Израиль сорвало ядерные переговоры Ирана и США

Иран
США
Война с ХАМАСом
время публикации: 23 января 2025 г., 14:03 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 14:17
Зариф: нападение ХАМАСа на Израиль сорвало ядерные переговоры Ирана и США
AP Photo/Vahid Salemi

Вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обвинил ХАМАС в срыве переговоров Ирана и США по ядерной тематике.

По его словам, переговоры, призванные возобновить соглашение о судьбе иранской ядерной программы, должны были начаться 9 октября 2023 года. Однако нападение ХАМАСа на Израиль двумя днями ранее привело к их отмене. "Мы ничего не знали о планах ХАМАСа", – подчеркнул он.

Иранский политик заявил, что ходе продолжавшейся более года военной кампании Израилю не удалось уничтожить ХАМАС. "Это Израилю пришлось просить о перемирии. Так что радоваться уничтожению ХАМАСа преждевременно", – сказал он, добавив, что у Ирана нет сателлитов, потому что так называемые "прокси" не действуют в его интересах.

Ближний Восток
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