Зариф: нападение ХАМАСа на Израиль сорвало ядерные переговоры Ирана и США

Вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обвинил ХАМАС в срыве переговоров Ирана и США по ядерной тематике.

По его словам, переговоры, призванные возобновить соглашение о судьбе иранской ядерной программы, должны были начаться 9 октября 2023 года. Однако нападение ХАМАСа на Израиль двумя днями ранее привело к их отмене. "Мы ничего не знали о планах ХАМАСа", – подчеркнул он.

Иранский политик заявил, что ходе продолжавшейся более года военной кампании Израилю не удалось уничтожить ХАМАС. "Это Израилю пришлось просить о перемирии. Так что радоваться уничтожению ХАМАСа преждевременно", – сказал он, добавив, что у Ирана нет сателлитов, потому что так называемые "прокси" не действуют в его интересах.