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Ближний Восток

Посредники вернули ХАМАСу полученный от него ответ на доработку

ХАМАС
США
Заложники
Катар
Египет
время публикации: 23 июля 2025 г., 17:21 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 17:21
Посредники вернули ХАМАСу полученный от него ответ на доработку
Avshalom Sassoni/Flash90

Новостная служба N12 со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров в Дохе, передала, что в ночь на 22 июля состоялась встреча между представителями Египта и Катара с делегацией ХАМАСа. Источник сообщил, что посредники вернули ХАМАСу подготовленный им документ на доработку, заявив, что такой ответ их не устраивает. Представителям террористической группировки дали 24 часа на то, чтобы предоставить новый документ.

"ХАМАС тянет время", – сказал источник 12-му телеканалу ИТВ.

Посредники предупредили террористическую организацию, что ждут от неё положительного ответа с небольшими поправками, который будет способствовать достижению соглашения.

Отметим, что днём ранее Государственный департамент США сообщил, что в Доху вылетел специальный посланник Белого дома по Ближнему Востоку Стив Виткофф. Ранее Виткофф заявлял, что присоединится к переговорам только тогда, когда стороны реально приблизятся к заключению соглашения.

Ближний Восток
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