В Стамбуле начались российско-украинские переговоры
В Стамбуле начался третий раунд переговоров между российской делегацией во главе с помощником президента Владимиром Мединским и украинской делегацией, во главе которой стоит секретарь Совета национальной безопасности Рустем Умеров.
Российские СМИ сообщают, что накануне переговоров Умеров и Мединский провели встречу c глазу на глаз. Согласно украинским источникам, в ней также участвовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который назвал прекращение огня конечной целью переговоров и предложил помощь в его отслеживании.
Как сообщает канал "Украина 24", на повестке дня переговоров – обсуждение возвращения пленных, похищенных детей и подготовка встречи лидеров для окончания войны.
Комментируя предстоящие переговоры, президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Наши представители будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности ударов по гражданской инфраструктуре".
Отметим, что 23 июля президент Турции Эрдоган встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Подробности этой встречи на данном этапе не сообщаются.