x
23 июля 2025
|
последняя новость: 22:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июля 2025
|
23 июля 2025
|
последняя новость: 22:25
23 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Стамбуле начались российско-украинские переговоры

Турция
Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 23 июля 2025 г., 21:24 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 21:31
В Стамбуле начались российско-украинские переговоры
AP Photo/Emrah Gurel

В Стамбуле начался третий раунд переговоров между российской делегацией во главе с помощником президента Владимиром Мединским и украинской делегацией, во главе которой стоит секретарь Совета национальной безопасности Рустем Умеров.

Российские СМИ сообщают, что накануне переговоров Умеров и Мединский провели встречу c глазу на глаз. Согласно украинским источникам, в ней также участвовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который назвал прекращение огня конечной целью переговоров и предложил помощь в его отслеживании.

Как сообщает канал "Украина 24", на повестке дня переговоров – обсуждение возвращения пленных, похищенных детей и подготовка встречи лидеров для окончания войны.

Комментируя предстоящие переговоры, президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Наши представители будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности ударов по гражданской инфраструктуре".

Отметим, что 23 июля президент Турции Эрдоган встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Подробности этой встречи на данном этапе не сообщаются.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 июля 2025

Делегации России и Украины вылетели в Стамбул. На повестке – подготовка встречи Путина и Зеленского
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 июня 2025

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 июня 2025

Россия и Украина начали новый обмен пленными, он продлится несколько дней