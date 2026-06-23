Аш-Шараа отказался вводить в Ливан сирийские войска

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа отверг предложение президента США Дональда Трампа о сирийской военной интервенции в Ливан для противостояния "Хизбалле". Эта террористическая группировка была союзником бывшего президента Сирии Башара Асада.

"Ливан переживает очень тяжелый кризис, политическая система парализована. Сирия предлагает другой подход к его преодолению, но прежде всего надо положить конец войне", – заявил политик в интервью "Аль-Машдад".

"Война и бомбардировки не решат ливанских проблем. Президент Трамп выразил беспокойство ситуацией в этой стране, но его слова неправильно поняли. Он говорил о помощи Сирии в достижении мира и безопасности, но это поняли, будто мы завтра вторгнемся в Ливан", – сказал аш-Шараа.

"Мы считаем необходимым оказывать поддержку ливанскому государству, укреплять его институты. Достичь решения, в которое поверят все. Чтобы положить конец тому, что происходит в Ливане, необходимый новый, творческий подход, а не устаревшие методы", – добавил он, выразив готовность и к диалогу с "Хизбаллой", если это будет отвечать интересам Сирии.

Напомним: выступая на саммите G7, Трамп коснулся и ситуации в Ливане, назвав аш-Шараа непримиримым врагом "Хизбаллы": "Израиль чуть что – сносит здание, где живут и обычные люди. Я предложил Израилю: пусть "Хизбаллой" займется Сирия, у нее это получится лучше".

Напомним: в 1976 году сирийские войска вторглись в Ливан, где тогда шла гражданская война. Их действия стали одной из причин Первой Ливанской войны. Режим Хафиза Асада фактически превратили Ливан в сирийский протекторат, а "Хизбалла" стал его сателлитом. Сирийские войска были изгнаны в 2005 году, после убийства группировкой премьер-министра Рафика аль-Харири.