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Трамп: "Нетаниягу следует быть более ответственным"

Иран
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Война с Ираном
время публикации: 16 июня 2026 г., 13:33 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 13:48
Трамп: "Нетаниягу следует быть более ответственным"
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп, выступая на саммите "Большой семерки" во французском Эвиане, сообщил, что соглашение между США и Ираном переходит ко второму этапу. "Это очень честное, справедливое соглашение", – сказал он, не вдаваясь в подробности.

Отвечая на вопрос, разочарован ли он премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, Трамп сказал: "У нас прекрасные отношения, но ему следует быть более ответственным в отношении Ливана. Мне эта атака не понравилась. Это было слишком".

По его словам, Израиль воюет с "Хизбаллой" слишком долго, и погибло слишком много людей. "Без США Израиля бы не было, потому что ни один другой президент на был готов делать то, что сделал я", – повторил Трамп.

Он отметил, что новый сирийский лидер Ахмад аш-Шараа пришел к власти при содействии США. "Он непримирим к "Хизбалле". Израиль чуть что – сносит здание, где живут и обычные люди. Я предложил Израилю: пусть "Хизбаллой" займется Сирия, у нее это получится лучше", – заявил Трамп, впервые официально высказав возможность вмешательства новых сирийских властей в ливанские дела.

Политик сообщил, что соглашение с Ираном не предусматривает американских инвестиций в иранскую экономику. Он заявил, что документ говорит об отказе Ирана от ядерного оружия. "Если иранский режим продолжит работы над этим оружием, его ждет ад", – сказал Трамп.

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